رئيس جريميو: سواريز سيحتاج لتركيب طرفًا صناعيًا!

نجم برشلونة السابق يتعرض لانتكاسة كبيرة

يعاني لويس سواريز مهاجم جريميو البرازيلي، من مشاكل في ركبته اليمنى بسبب التهاب المفاصل، مما يعرقل استمرار مسيرته الكروية.

وسائل الإعلام البرازيلية كشفت أن اللاعب السابق لبرشلونة يفكر في الاعتزال، حيث يعاني من آلام حادة في ركبته تستدعي حقنه بمسكنات من أجل المشاركة في المباريات.

ونقلت شبكة "رويترز" الدولية تصريحات ألبيرتو جويرا رئيس نادي جريميو حول حالة سواريز الصحية، حيث قال: "الأمر خطير، لويس قد يضطر إلى تركيب طرفًا اصطناعيًا في ركبته".

وأضاف: "لقد تلقى الكثير من الحقن والعلاجات، وهو يقترب من الحد الأقصى فمتى سيصل إلى هذا الحد؟ لا نعلم".

اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا ما زال يتدرب وتم تسجيله في قائمة فريق جريميو لمواجهة أمريكا مينيرو في الدوري البرازيلي اليوم الخميس.

سواريز متربط مع جريميو بعقد حتى ديسمبر 2024، وانضم إلى النادي البرازيلي في يناير الماضي، وسجل 11 هدفًا في 25 مباراة.

كما ترددت أنباء عن احتمالية انتقال سواريز إلى فريق إنتر ميامي، حيث سيتمكن من اللعب إلى جانب صديقه المقرب وزميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي.