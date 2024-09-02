رئيس بيلباو: ويليامز أثبت ولاءه بالفعل والقول.. والقاعدة غير المكتوبة لا تنطبق علينا!

"قادرون على الاحتفاظ بالمواهب وجذبها"

أكد جون أوريارتي رئيس أتلتيك بيلباو، أن "نيكو ويليامز أوضح بالأفعال والأقوال أنه يريد الاستمرار في الفريق".

وكان ويليامز على أعتاب الانتقال إلى برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية، لكنه قرر البقاء مع بيلباو.

وقال أوريارتي في مؤتمر صحفي: "رغم ما سمعناه في الصحافة، فإن الأفعال والأقوال (ظهرت)، نيكو لاعب عظيم، والاحتفاظ بهذه الموهبة ضروري لوضع أهداف طموحة لأنفسنا".

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وأضاف: "إذا واصل الأداء الجيد، فسيكون من دواعي سروري، أن يقضي الجناح الدولي، الذي ينتهي عقده في 2027، مسيرته بأكملها مع أتلتيك".

وأوضح أنه يعمل على "جعل المشروع جذابًا لنيكو ويليامز وباقي المواهب"، مبديا انزعاجه من "التوجه الشائع الذي يقلل من شأن الشعور بالانتماء لدى لاعبي بيلباو".

وواصل: "يقولون (قاعدة غير مكتوبة) إنه على كل لاعب كرة قدم متميز أن يلعب فيما يسميه البعض الأندية الكبرى، تذكروا أن بيلباو نادٍ كبير، بفضل الجماهير والتاريخ والإنجازات والقيم والملعب والرديف والمنشآت وغيرها".

وختم: "السوق مفتوحة ويمكن أن تتولد بعض الشكوك، بيلباو نادٍ مختلف، اللاعبون لديهم جذور غير موجودة في أي مكان آخر في العالم، والمشروع الذي نعمل عليه جدير بالنجاح، قادرون على الاحتفاظ بالمواهب وجذبها".