رئيس بايرن مُهاجمًا برشلونة: لا أفهم لماذا يغازلون اللاعب بشكل علني ومُهين؟

إهانة بافاريا لبرشلونة

هاجم هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ نادي برشلونة بشكل عنيف وعلني عبر شبكة "سكاي سبورتس" النسخة الألمانية، وجاء الهجوم الحاد على إدارة النادي الكتالوني بسبب حديثهم علانية حول رغبتهم في التعاقد مع يوشوا كيميش قائد الفريق البافاري.

وقال هيربرت: "لا أفهم لماذا يغازلون اللاعب بشكل علني ومهين، كيميش هو جزء أساسي بالنسبة لنا ومن الواضح أنه لن يرحل".

وأضاف هاينر: "كيميش ملتزم تمامًا بخططنا الحالية والمستقبلية بكل تأكيد".

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية أراد بايرن ميونخ إظهار قوته بهذه الكلمات لتوضيح أن اللاعب ليس للبيع، ويؤكد النادي الألماني أن لا أحد من برشلونة اتصل بهم أو اتصل باللاعب، ولا يفهمون ارتباطه بالنادي الكتالوني.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن كيميش ليس له سعر في بايرن ميونخ لأنه غير قابل للبيع.

الجدير بالذكر أن اللاعب نفسه خرج لتوضيح الأنباء التي تربطه ببرشلونة ليؤكد أن لديه عامين متبقيين في عقده مع بايرن ميونخ وأنه يعتزم استكمالهما، وربما يتم تمديد عقده.