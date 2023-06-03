رئيس بايرن ميونخ: صفقة ليفاندوفسكي قامت بتدميرنا ونريد التعاقد مع هالاند!

ندم ألماني على بيع ليفاندوفسكي دون التعاقد مع بديل

كشف أولي هونيس الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونخ، عن تمنيه التعاقد مع المهاجم النرويجي إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي لحل الأزمة الهجومية بالفريق.

بايرن تخلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية عن روبرت ليفاندوفسكي لصالح برشلونة، دون التعاقد مع مهاجم بديل، حيث اكتفى النادي الألماني بضم الجناح السنغالي ساديو ماني، وهو ما انعكس سلبيًا على أداء الفريق محليًا وأوروبيًا.

هونيس قال في مقابلة مع "Süddeutsche Zeitung":"كان أمرًا مزعجًا أن يتم بيع روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة قبل عام من انتهاء عقده دون التوقيع مع بديل من الطراز الرفيع".

وأضاف:"إنها مسؤولية المدير الرياضي المُقال حسن صالح حميديتش، لأنني أخبرته بوضوح أننا لو استسلمنا وبعنا ليفاندوفسكي سيكون علينا إنفاق المال للتعاقد مع مهاجم آخر، لأن روبرت عبارة عن حزمة أمان تضمن لك 25 هدفًا على الأقل كل موسم".

وعن المهاجم الذي يريده هذا الصيف قال مبتسمًا:"أعتقد أن إرلينج هالاند جيد جدًا".

وأما عن فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي:"هو يعجبني لكن سعره يبدو مرتفعًا للغاية".

وفي الوقت ذاته ألمح هونيس إلى صعوبة التحرك نحو هاري كين مهاجم توتنهام، والذي دخل مؤخرًا ضمن حسابات نظيره الإسباني ريال مدريد.

يذكر أن بايرن ميونخ سبق أن حاول التعاقد مع هالاند قبل انضمامه لمانشستر سيتي، لكن النرويجي فضل الانتقال إلى النادي الإنجليزي للعمل مع المدرب بيب جوارديولا.