ماذا بعد في مستقبل اللاعب المتألق؟!

رئيس أتلتيكو مدريد يصدم برشلونة .. رسالة جديدة تخص مستقبل جواو فيليكس!

أكد إنريكي سيزارو رئيس أتلتيكو مدريد على تمسكه باللاعب جواو فيليكس المعار لبرشلونة بعد تألقه في الفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات نقلتها "ماركا" وقال سيزارو: "هو لاعبنا، يجب أن نقوم بحمايته، لو قام بتقديم مستويات طيبة فهذا أمر جيد للغاية بالنسبة لنا".

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وأضاف: "لقد قلنا ذلك دائمًا وقلت أنا كذلك، هو لاعب مذهل، ويظهر ذلك في برشلونة، لم يتأقلم معنا، ولم يكن لديه التوفيق".

وأكمل: "جواو فيليكس لاعب عظيم في برشلونة وعظيم هنا في أتلتيكو مدريد أيضًا لكنه ربما لم يكن جاهزًا لنا منذ البداية".

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جدير بالذكر أن فيليكس كان قد قدم مستويات مميزة للغاية رفقة برشلونة في المباريات القليلة التي شارك فيها مع الفريق، وكان آخرها صناعته لهدف بداية العودة ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.