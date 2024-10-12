رئيس البرازيل يهاجم فينيسيوس وشركاه: نريد المنتخب للمحليين فقط!

ماذا قال دا سيلفا؟

أشعل الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الجدل داخل البلاد، بعدما دعا إلى عدم استدعاء اللاعبين المحترفين في الخارج إلى المنتخب البرازيلي.

وجاءت تصريحات دا سيلفا، بعد فوز المنتخب البرازيلي على حساب تشيلي (1-2)، ما قد يؤثر سلبًا على راقصي السامبا.

وقال رئيس البرازيل في مقابلة إذاعية بعد فوز البرازيل على تشيلي، نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "من يلعبون في الخارج ليسوا أفضل من الذين يلعبون هنا، السليساو يجب أن يعتمد على لاعبين محليين وليس على المحترفين، حيث لا يوجد نجوم".

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ويعد تصريح دا سيلفا بمثابة هجوم غير مباشر على لاعبين بارزين مثل فينيسيوس جونيو ورودريجو وإندريك ورافينيا وأليسون وإيدرسون وغيرهم.

دا سيلفا صرّح بذلك بعد أن تألق الثنائي المحلي"لويز هنريكي وإيجور جيسوس" في المباراة الأخيرة.