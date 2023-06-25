رئيس الاتحاد الفرنسي يتدخل في مستقبل مبابي: استمراره هنا أفضل!

قضية الموسم تشتعل!

كشف فيليب ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن رأيه في أمر استمرار النجم كيليان مبابي من عدمه في صفوف باريس سان جيرمان بعد الأخبار التي ربطته بالرحيل عن النادي لصالح ريال مدريد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، وأكد خلالها أن استمرار مبابي في فرنسا سيكون أفضل بكل وضوح.

وقال ديالو: "الجميع يريد أن يكون أفضل اللاعبين في العالم متواجدين في صفوف الدوريات الخاصة بهم، هؤلاء هم الذين يجعلونك تحلم".

وأضاف: "مثل هؤلاء اللاعبين فقط يستطيعون أن يقلبوا المباريات رأسًا على عقب، لذلك بالتأكيد لو استمر سيكون الأمر أفضل".

وأكمل: "لو سألتني سأقول لك أنه كلما استمر في فرنسا أكثر كان ذلك أفضل لكرة القدم الفرنسي، لكن الأمر لا دخل لي به، كرئيس للاتحاد لا أستطيع تغيير آراء اللاعبين".

جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد أكدت أن ريال مدريد سيحاول ضم اللاعب في الصيف الجاري بمقابل مادي كبير قبل أن ينتهي عقده في الصيف القادم.