رئيس الاتحاد البرازيلي: كارلو أنشيلوتي؟ نريد مدربًا لا يخشى الضغوط!

رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يتحدث عن شروط تعيين مدرب البرازيل الجديد..

تحدث إيدنالدو رودريجيز رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن الشروط التي يريدها من أجل تعيين المدرب الجديد لمنتخب البرازيل، وفرص الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني في تولي المنصب.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أجرت مقابلة سريعة مع رودريجيز، تحدث خلالها عن مواصفات مدرب البرازيل المقبل، خاصة وأن "السيليساو" بدون مدير فني منذ استقالة تيتي بعد الإخفاق في كأس العالم 2022.

وقال رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم: "نحن نبحث عن مدرب رائع والعديد منهم يتنافسون حاليا مع أنديتهم، نحن نبحث بغض النظر عن الجنسية".

وأضاف عن فرص أنشيلوتي: "لا يمكنني التحدث عن أي رجل بعينه، هناك العديد منهم ونحن واضحون بشأن ما نريده، لكن البعض يعملون في أنديتهم وعلينا أن نحترمها".

وأكمل: "نريد مدربًا لا يخشى الضغط، يعرف معنى قيادة فريق مثل البرازيل، ويلعب كرة قدم جميلة، لكنه يفهم أيضًا أنه يجب عليه الفوز".

رئيس الاتحاد البرازيلي ورئيس لجنة اختيار المدرب، يدرك أن المدرب يجب أن يتواجد بشكل دائم في البرازيل.

وقال رودريجيز في ختام تصريحاته: "نعتقد أن ذلك شيء ضروري أن يعرف المدرب بعمق كل ما هو موجود في البرازيل، ويتعرف اللاعبين هناك وأن يعيش هناك كل يوم".