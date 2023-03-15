رئيس الاتحاد الإسباني يعلق على قضية برشلونة ونائب رئيس الحكام

رئيس الاتحاد الإسباني يدعو للتريث في قضية برشلونة ونائب رئيس لجنة الحكام

دعا لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إلى عدم خلط الأوراق وتصيد الأخطاء للحكام مع المزاعم الحالية عن مدفوعات لا يعرف سببها من نادي برشلونة لنائب رئيس لجنة الحكام السابق إنريكيز نيجريرا.

وتدور منذ فترة اتهامات لنادي برشلونة عن دفعه مبالغ مالية لنيجريرا على مدار سنوات لتقديمه استشارات فيديو لا يعرف ماهيتها.

ودعا روبياليس لعدم استباق الأحداث في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الكتالونية: "لا ينبغي الخلط بين أخطاء الحكام وحكام الفيديو وقضية نيجريرا في نفس الوقت. هناك العديد من الأخطاء وستستمر لا يجب الشك".

وواصل رئيس الاتحاد الإسباني "يجب عدم الشك في الاتحاد الإسباني والحكام، سنمضي قدمًا حتى النهاية. لكن المشاكل لا تُحل بالتوتر".

ويواجه برشلونة عدد من العقوبات إن أُدين في تلك القضية ما بين العقوبات وخصم النقاط وقد تتطور الأمور للأسوأ ويُهبط النادي الكتالوني.