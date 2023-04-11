رئيسه السابق: الهلال يُنحر في الملاعب والمكاتب، والعقوبات لم تنته بعد!

الهلال خسر 5 نقاط متتالية في دوري روشن السعودي

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خسر الهلال نقطته الخامسة على التوالي في دوري روشن السعودي ليُودع عمليًا حلم الحفاظ على لقبه ويترك الصراع عليه بين الاتحاد والنصر والشباب، وذلك بتعادله مع الطائي 2-2 عقب خسارته الأخيرة أمام الشباب 3-0.

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وشهدت المباراتين جدلًا واسعًا حول القرارات التحكيمية، وهو ما فجر غضب الهلاليين ومنهم رئيس النادي السابق "محمد بن فيصل" الذي أشار إلى تعرض النادي إلى مؤامرة وظلم بين.

بن فيصل يرى أن الهلال يُعاقب لتمثيله وتشريفه السعودية في المحافل القارية والعالمية، مشيرًا إلى أن العقوبات لم تنته بما حدث أمام الشباب والطائي.

وأضاف عبر تويتر "التاريخ يعيد نفسه، ما أشبه اليوم بالأمس، تغيرت الوجوه والأسماء ومازال الهلال ينحر تحكيمياً في الملعب وينحر في المكاتب بضغط المباريات كالعادة !!! حسبي الله ونعم الوكيل".

يُشار إلى أن الهلال يتواجد رابعًا في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة وبفارق 10 نقاط كاملة عن الاتحاد في الصدارة قبل 7 جولات من النهاية.

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