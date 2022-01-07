رئيس الاتحاد: المالكي سيرحل، صارحني بالسبب وأتمنى له التوفيق

أعلن أنمار الحائلي رئيس الاتحاد رسميًا رحيل نجم الوسط عبد الإله المالكي عن الفريق وعدم تجديد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري، مما يُعزز الأخبار التي أثيرت خلال الساعات الأخيرة حول توقيع اللاعب السعودي للهلال.

الاتحاد كان قد ضم المالكي من الوحدة صيف 2019 وقد نضج اللاعب كثيرًا في الموسمين الأخيرين وأصبح أحد أهم عناصر الفريق والمنتخب السعودي، وقد حاولت الإدارة تجديد عقده لكنه رفض حسبما أكد الحائلي.

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الحائلي أوضح خلال تصريحاته عقب فوز الاتحاد على الفيحاء مساء اليوم في الدوري السعودي أن اللاعب صاحب الـ27 عامًا أبلغه بالفعل بعدم قدرته تجديد عقده والبقاء مع الاتحاد، وذلك لأسباب شخصية وأسرية تمنع استمراره في جدة.

إذ قال للإعلامي علاء سعيد حول مستقبل اللاعب "المالكي لاعب جاءنا في فترة صعبة وقضى معنا أيامًا جميلة، لديه أسباب شخصية وأسرية تمنع استمراره في جدة، وقد صارحني بها وأحترمه كثيرًا لذلك وأقدر احترامه للنادي وأتمنى له التوفيق في مسيرته القادمة، هو سيرحل بالتأكيد بنهاية عقده".

🔴 رئيس نادي #الاتحاد (أنمار الحائلي)) قائلاً :



✨ عبدالاله المالكي لن يستمر في #الاتحاد بسبب ظروفه الأسرية وعدم قدرته التواجد في جدة واتمنى له التوفيق



✨تبقى 15 مليون ريال للحصول على الكفاءة وبإذن الله نتحصل عليها قريباً ومشاركة حمدالله في المباريات المقبلة#الاتحاد_الفيحاء pic.twitter.com/pfqv54GLLZ — علاء سعيد (@alaa_saeed88) January 7, 2022

الحائلي تحدث أيضًا عن الكفاءة المالية والمبلغ المطلوب من الاتحاد تسديده للحصول على الشهادة التي تسمح له بقيد لاعيه الجدد في فترة الانتقالات الشتوية وعلى رأسهم الهداف عبد الرزاق حمدالله.

إذ قال "جماهير الاتحاد تحب أن تكون في قلب الحدث، وأنا سأضعهم به وأخبرهم أنه تم تقليص 25 مليون ريال ومتبقي فقط 15 مليون و78 ألف ريال سعودي، حمدالله سيلعب فور إنهاء إجراءات شهادة الكفاءة المالية".

يُشار إلى أن المالكي هو ثاني لاعب يخسره الاتحاد بعدم تجديد عقده بعد سعود عبد الحميد الذي وقع للهلال.