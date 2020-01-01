رينير يوضح .. هل وقع على عقد انتقاله إلى ريال مدريد؟

الشاب البرازيلي يكشف حقيقية سفره إلى مدريد

كشف اليافع البرازيلي رينير جيسوس، حقيقة ما يتردد في الأيام والساعات القليلة الماضية، عن اقترابه من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد هذا الشتاء.

واقترن اسم جوهرة فلامنجو بالنادي الملكي منذ فترة، استكمالا لسياسة الميرينجي في الآونة الأخيرة، باستقطاب ألمع المواهب الشابة البرازيلية بعد ضم فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس وميليتاو.

وزعمت العديد من المصادر المقربة من الريال، أن اللاعب الذي احتفل لتوه بربيعه الـ18، قد وصل إلى مدريد في وقت سابق، لوضع القلم على عقد ارتباطه باللوس بلانكوس.

وردًا على هذه الأنباء، قال صاحب الشأن بعد فوز شباب البرازيل على شباب بيرو في تصفيات كونميبول لما قبل دورة الألعاب الأولمبية "في الوقت الراهن، أركز مع المنتخب البرازيلي، ومنذ وصولي لمعسكر المنتخب، وأنا لا أركز سوى في هذه البطولة المهمة للغاية".

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وعن رحلته إلى مدريد، قال ضاحكًا "واجهت بعض المشكلات، لكنني ما زلت أركز على دوري مع المنتخب الوطني، والأمر كان سريعًا وكل شيء على ما يرام".

وحول خضوعه للفحص الطبي من قبل الطاقم الطبي للريال في "تيريسوبوليس"، قال "كانت هدية جيدة للغاية، وأنا سعيد حقًا، لكن الآن سأواصل العمل لنرى ما سيحدث".

وختم حديثه عن أهمية على بيرو بهدف نظيف، قائلاً "سعيد بالفوز وكانت هدية في يوم عيد ميلادي، كانت ثلاث نقاط في غاية الأهمية لنا، وأردت مساعدة الفريق".

تجدر الإشارة إلى أن أغلب التقارير الإسبانية تؤكد أن رينير سيوقع قريبًا على عقد انتقاله إلى الريال، وذلك مقابل رسوم لن تقل بأي حال من الأحوال عن 30 مليون يورو، وبعقد مدته ست سنوات ونصف.