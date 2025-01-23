شبهه بالنعامة .. رينان لودي يسخر من محمد كنو خلال رحلة بإحدى المزارع!

شاهد سخرية رينان لودي من كنو

سخر النجم البرازيلي رينان لودي الظهير الأيسر لنادي الهلال، من زميله لاعب الوسط محمد كنو، خلال تواجده في رحلة بإحدى المزارع بالمملكة العربية السعودية.

ومن المعروف أن كنو يحظى بحس فكاهي كبير، كما أنه تربطه علاقة صداقة قوية بزملائه في فريق الهلال.

وخلال تواجده في مزرعة خاصة بالنعام، قام رينان بتصوير فيديو لنعامة وهي تجري أمام السيارة التي كان يركبها، وبدأ بالنداء عليها "يا كنو".

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ونشر لودي الفيديو عبر حساباته، وعلق عليه قائلًا: "هل أنت هنا يا كنو؟"، كنوع من المداعبة بينه وبين زميله بالهلال محمد كنو.

ويستعد الهلال لمواجهة القادسية يوم الإثنين المقبل، بالجولة 17 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، حيث فاز الجولة الماضية على الوحدة برباعية مقابل هدف.