Herve Renard 2024Getty
هيثم محمد

"القناصة سيستهدفونني" .. رينارد يفجر مفاجأة مدوية قبل الأولمبياد!

الأولمبياد الصيفي 1فرنساالكرة النسائيةهيرفي رينارد

المدرب الفرنسي وتصريحات صادمة

أعلن مدرب منتخب فرنسا للسيدات هيرفي رينارد رحيله عن منصبه عقب أولمبياد باريس 2024 الصيفية المقبلة.

وازدادت الضغوط على مدرب السعودية السابق عقب خروجه من ربع نهائي المونديال الماضي في أستراليا ونيوزيلندا، وفشله في قيادة الفريق للقب.

وقال رينارد في تصريحات نقلتها"RMC": "واقعة كوت ديفوار (عرض تدريب المنتخب في أمم إفريقيا) كانت ستهز المجموعة، ولكن لحسن الحظ فزنا على ألمانيا وإلا كان سينتظرني القناصة".

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وأكمل: "لأكون صريحاً، أخبرت الاتحاد الفرنسي بنيتي الرحيل عقب الأولمبياد، نحن لسنا الأفضل في العالم ولكن نتطور ولكن عندما أقرأ التعليقات أشعر بأن يوجد حالة من عدم الرضا".

وحول عرض الكوت ديفوار: "الأمر انتهى وهذه وجهة النظر وأحترمها، ولكن بعدها مباشرة مدرب سلوفاكيا عُين في نابولي وسيدرب الفريقين معاً، ونابولي ليس فريقاً صغيراً".

وأكد رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو مع "لو فيجارو" رحيل رينارد بحلول نهاية الألعاب الأولمبية في الصيف القادم بباريس.

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