رينار: سعيد لإقامة أمم أفريقيا في الصيف وستكون نسخة مميزة

المدير الفني للمنتخب المغربي يبدي سعادته بالنسخة الاستثنائية من كأس الأمم الأفريقية القادمة

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد الفرنسي، هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب المغربي، أن بطولة كأس الأمم الأفريقية، القادمة ستكون صعبة ومميزة.

ويشارك أسود الأطلس، في بطولة الأمم الأفريقية القادمة التي تستضيفها مصر في الصيف الجاري، خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

وقال رينار في تصريحات صحفية: "سعيد للغاية من أجل إقامة البطولة في فصل الصيف للمرة الأولى".

وواصل: "أعتقد أنها ستكون نسخة قوية ومميزة، نظراً لمشاركة 24 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة".

يتواجد في المستوى الأول 1⃣



مصر 🇪🇬

الكاميرون 🇨🇲

السنغال 🇸🇳

تونس 🇹🇳

نيجيريا 🇳🇬

المغرب 🇲🇦



المستوى الثاني 2⃣



الكونغو الديموقراطية 🇨🇩

غانا 🇬🇭

مالي 🇲🇱

كوت ديفوار 🇨🇮

غينيا 🇬🇳

الجزائر 🇩🇿 pic.twitter.com/Wi7EXO3blX — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 12, 2019

ويتواجد المدير الفني الفرنسي، في مصر من أجل، حضور قرعة البطولة، والتي تقام مساء اليوم أمام الأهرامات في الجيزة.

الجدير بالذكر أن المنتخب المغربي، يتواجد في التصنيف الأول للبطولة برفقة كلاً من، مصر والكاميرون والسنغال وتونس، ونيجيريا.