رينار: الرياح أفسدت ودية الأرجنتين، لم نستفد منها!

المدرب يتحدث عن مباراة الأرجنتين الودية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب عدم رضاه عن مباراة فريقه الودية أمام الأرجنتين، موضحًا أن الرياح الشديدة أفسدت اللقاء.

وخسرت المغرب أمام الأرجنتين بهدف دون رد أحرزه آنخيل كوريا في الدقيقة 83 من المباراة التي أقيمت على ملعب طنحة الكبير، وقال المدرب الفرنسي عقب المباراة أن فريقه لا يستحق الخسارة.

مضيفًا في تصريحات نقلها موقع كووورة "لم نستفد من تلك المباراة، لاحظتم الظروف التي لعبت فيها، إذ أثرت الرياح القوية على مستوى اللاعبين، رغم هذا فأنا لا أرضى بالهزيمة".

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أضاف "لعبنا بأسلوب دفاعي خلال الشوط الأول لأن الرياح كانت ضدنا، لكننا حولنا طريقة لعبنا للهجوم في الشوط الثاني. جاء الهدف للأسف من خطأ دفاعي، لكن المباراة على العموم لم تكن بمستوً فني جيد، وواجهنا مشاكل في امتلاك الكرة، أعتقد أننا كنا سنتابع مباراة جيدة لو كان الجو جيدًا".

أخيرًا برر رينار المشاحنات الكثيرة بين لاعبي الفريقين واللعب الخشن الذي وصل لحد العنف أحيانًا بتوتر اللاعبين وغضبهم من الرياح القوية، مضيفًا "لقد كانت معركة داخل الملعب، نحن نعرف اللاعب الأرجنتيني واندفاعه، لكني أعتبر تلك المشاحنات جزءً من اللعبة، وكانت في حدود المعقول".