رينارد ينتصر .. 5 توقفات للدوري السعودي بمجموع 92 يومًا الموسم القادم

المدرب الفرنسي رفض مطالب الأندية

رفض هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية مطالب أندية الدوري السعودي بتقليص فترة توقف الدوري قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وقد منحه الاتحاد السعودي حق اتخاذ القرار ونصره على الأندية جميعًا.

قرعة مونديال 2022 الذي سينطلق في الـ21 من نوفمبر القادم كانت قد أسفرت عن تواجد المنتخب السعودي في مجموعة صعبة بجانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك، ولذا يسعى المدرب الفرنسي للقيام بفترة إعداد طويلة وقوية.

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رينارد طلب إيقاف الدوري السعودي لمدة 35 يومًا قبل انطلاق مونديال قطر 2022، وقد رفضت الأندية ذلك الطلب وطالبت بتقليص المدة لكن المدرب رفض تمامًا وتمسك بمطالبه وقد أقرها الاتحاد السعودي في النهاية.

الدوري السعودي وحسب صحيفة الرياضية السعودية سيتوقف 5 مرات الموسم القادم، الأولى لمدة 14 يومًا بسبب أيام فيفا عقب الجولة الخامسة، فيما الثانية ستكون الأطول وتستمر لمدة 35 يومًا عقب الجولة التاسعة للاستعداد لنهائيات كأس العالم 2022، وسيبدأ التوقف منذ 17 أكتوبر حتى 20 نوفمبر ومن ثم سيخوض الأخضر غمار المونديال.

فترة التوقف الثالثة ستكون عقب الجولة الـ15 ولمدة 11 يومًا تبدأ من 22 يناير وتستمر حتى الأول من فبراير والسبب إقامة بطولة السوبر السعودية بتواجد 4 أندية كما أعلن الاتحاد السعودي مؤخرًا.

التوقف الرابع سيكون بعد الجولة الـ24 بسبب أيام فيفا ولمدة 16 يومًا، فيما الأخير سيكون بعد الجولة الـ24 ولمدة 16 يومًا بسبب الأيام العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.

يُشار إلى أن موسم 2022-2023 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي سينطلق في الـ25 من أغسطس القادم، ومن المتوقع أن يُعلن جدول المسابقة في نهاية يوليو الجاري.