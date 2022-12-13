رينارد يعلنها: أنا فرنسي لكنني سأشجع المغرب وليس الديوك

المدرب الفرنسي لم يقدر على نسيان فترته الرائعة مع أسود الأطلس

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني الأسبق لمنتخب المغرب والحالي لمنتخب السعودية، دعمه لأسود الأطلس خلال مواجهة منتخب فرنسا، معددًا أسباب دعمه للبلد العربي.

الأسود يلتقون بالديوك اليوم الأربعاء، في قبل نهائي كأس العالم قطر 2022، لحسم خصم الأرجنتين في النهائي.

وقال رينارد، خلال تصريحاته لـ"RMC": "عشت مغامرة رائعة مع لاعبي المغرب في بلد يحب كرة القدم، حاليًا الجميع يفتخر بمنتخب المغرب وهو يستحق ذلك، لقد حصلوا على مكافأة استثنائية، نتيجة شغفهم المفرط بكرة القدم".

وأضاف: "أنا فرنسي، وولدت في فرنسا، ولدي جواز سفر فرنسي، لكن أنا آسف، سأدعم المغرب أمام فرنسا، لأن هذا البلد جعلني استثناءً ومنحني حب لدرجة لم أكن أتخيلها، وهذا ما يحدث عادةً في مثل هذه البلاد؛ إما أن يكرهونك أو يحبونك، وقد منحني المغرب الكثير، لذلك عليّ أن أشاركهم فرحتهم".

يذكر أن رينارد قاد المنتخب المغربي من عام 2016 وحتى 2019، وخاض معه نهائيات كأس العالم روسيا 2018.