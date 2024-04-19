"رينارد لا يعرف أخلاق الكرة ولست نادمًا على الرحيل".. حمد الله يكشف قصة أزمة ركلة جزاء المغرب!

تفاصيل نارية حول أزمة حمد الله مع رينارد..

كشف المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق الكرة بنادي الاتحاد، عن القصة الكاملة وراء أزمة ركلة الجزاء التي تسببت في رحيله عن معسكر المنتخب المغربي قبل نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، التي أقيمت في مصر.

وقرر حمد الله الرحيل عن معسكر المغرب، قبل أسبوعين من المشاركة في كأس أمم إفريقيا، بناءً على أزمة تنفيذ ركلة جزاء بين حمد الله وفيصل فجر، خلال مباراة ودية أمام جامبيا، حيث أصرّ فجر على تنفيذ الركلة، رافضًا تدخل زميله لتنفيذها.

وقال حمد الله، في حوار مع الإعلامي خالد ياسين، "كنت مثل الكوب المملوء وتتبقى له قطرة، كنت هممت بأخذ الكرة، وكان المسدد الأول حكيم زياش قد غادر المباراة، وقد تكون هناك تراتبية حول منفذ الركلة، ولكني كنت متحمسًا عندما شاركت في الشوط الأول، وأرغب في تحية الجماهير التي كانت متفاعلة معي، وأسترد ثقتي قبل أسبوعين من كأس إفريقيا، وعادة ما يمكن أن نترك التراتبية، خاصة وأن التسجيل سيكون فارقًا مع المهاجم أكثر من وسط ميدان دفاعي، كما أني عدت للمنتخب بعد غياب 4 سنوات، وكنت بحاجة للتسجيل، ولا ألوم فيصل فجر لأنه وارد أن يكون هناك تراتبية".

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وأضاف "ما حدث بعد ركلة الجزاء كان أسوأ، لما ضاعت الركلة كان هناك سلبية كبيرة في المجموعة من طرف المدرب رينارد، فبعد المباراة كان هناك صراخ بشكل هستيري في غرفة الملابس، كأننا أضعنا كأس العالم أو كأس إفريقيا، وهناك سوء تفاهم كبير مع المدرب، في تلك اللحظة شعرت بأني مجبر عليه من قِبل الجمهور والصحافة المغربية، شعرت أني غير مرغوب بي. لو عدت بالزمن 100 مرة لغادرت المنتخب، هناك مدربون عباقرة يعرفون كيفية تغيير الأوضاع واحتواء اللاعبين، ذهبت للمدرب مباشرة وكان معنا مصطفى حجي، وقلت له إذا لم ترغب بي فمن الأفضل أن أغادر وتحضر لاعبًا تستطيع الاستفادة منه، فرد عليّ (إذا تريد المغادرة فغادر)، لست نادمًا على الرحيل، والمدرب ليس له من أخلاق الكرة ولا شيء بالنسبة معي أو مع الآخرين".

وتحدث حمد الله عن المدرب وحيد خليلوزيتش، قائلًا "كنت أعتقد أنه إذا حضر مدرب جديد يبدأ صفحة جديدة مع كافة اللاعبين، لأجد نفس الاضطهاد والاستبعاد من رينارد حدث مع وحيد، كان يفترض أن يتصل لي أو يشركني في مباريات ودية ولكنه لم يفعل، بل أخذ ورقة من تدوينة سابقة لي كنت أعلنت فيها اعتزالي الدولي في لحظة غضب، ليقول للصحافة إنه اعتزل فكيف أستدعيه للمنتخب، رغم أني كنت فزت بالدوري ولكنه لم يعرض عليّ".

ونوه حمد الله بأنه عاد للمنتخب المغربي بعد جلسة مع المدرب وليد الركراكي، الذي سأله عمّا إذا كان يفتعل المشكلات، مؤكدًا أنه إذا لم يكن لاعبًا محترفًا لما ظل 12 عامًا خارج حدود المغرب، معربًا عن أمله في قيادة المغرب للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا.