رينارد: لم نحقق شيئًا بعد .. ونُجهز البريكان لأستراليا

كشف الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، عن استعدادات الأخضر لمواجهة المنتخب الصيني، وموقف فراس البريكان مهاجم الأخضر من خوض المباراة.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره الصيني مساء غدٍ الخميس، بالجولة التاسعة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ماذا قال رينارد عن استعدادات منتخب السعودية للقاء الصين؟

خلال المؤتمر الصحفي قبل المواجهة، قال رينارد: "أصبحنا الآن في نهاية الطريق، ونحن الآن أمام أسبوع حاسم لتحديد المنتخبات التي ستحصل على بطاقات التأهل بشكل مباشر إلى كأس العالم، ولذلك فهو أسبوع صعب على جميع المنتخبات".

المدرب الفرنسي تابع: "أكرر دائمًا للاعبين بأن خلفهم الشعب السعودي منذ بداية التصفيات، وأؤكد لهم أن تلك الجماهير دائمًا ما تتطلع بأن يكون منتخب بلدهم في كأس العالم".

وواصل: "عملنا بشكل جيد منذ البداية، ولكننا لم ننتهي بعد من تحقيق هدفنا، ولذلك نحن أكثر تركيزًا ورغبة وإصرارًا لتحقيق الفوز من أجل إسعاد الجماهير".

هيرفي أضاف: "علينا احترام المنتخب الصيني، وفي المقابل يجب أن نركز على أنفسنا، فكل شيء بأيدينا، ودائمًا أكرر بأن الإصرار والرغبة والتركيز متى ما كانت حاضرة سنحقق هدفنا".

ما هو موقف فراس البريكان من لقاء الصين؟

المدير الفني لمنتخب السعودية قال: "فراس البريكان انتظم في تدريبات الأخضر أمس الثلاثاء في المعسكر رفقة زملائه، وسنعمل على إعداده بشكل جيد للمباراة التالية أمام أستراليا".

البريكان كان قد التحق مؤخرًا بمعسكر المنتخب السعودي المقام حاليًا في مدينة الشارقة الإماراتية، بعد تخلفه عن البعثة، بسبب العارض الصحي الذي عانى منه مؤخرًا.

رينارد اختتم حديثه قائلًا: "فترة رائعة للكرة السعودية، نستشعر فيها حقيقة هذا الدعم والطموح لدى الحكومة والشعب، لذلك نحمل واجب إيصال المنتخب السعودي لكأس العالم 2022، فقط من أجل أن نرد لهم الشكر والعرفان على هذا الدعم الكبير".

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