"تصريحات قبل المباراة تجعلنا أقوى" .. رينارد يفاجئ لاعبي المنتخب السعودي بعدم رضاه رغم الفوز على العراق

رينارد: نتمنى الوصول لنهائي كأس الخليج..

قدم الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، التهنئة للاعبين، وجماهير الأخضر، بعد الفوز على العراق، مؤكدًا أنه كان طموحهم بلوغ نصف النهائي من كأس الخليج، وقد تحقق الهدف.

وحقق المنتخب السعودي فوزًا كبيرًا على العراق بنتيجة (3-1)، على ملعب جابر الأحمد الدولي، في مباراة الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية، ليقطع التذكرة الأخيرة إلى دور الأربعة في كأس "خليجي زين 26"، ويضرب موعدًا مع سلطنة عمان.

وقال رينارد، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، "لم نسعد الجماهير كفاية ولم نحقق ما يأملون، الشوط الأول كان صعبًا، وكانت هناك الكثير من الكرات الطويلة، وبعض الأحيان لم نكن أقوياء كفاية، ولكن في الشوط الثاني كنا أفضل بشكل كبير، وزادت فعاليتنا الهجومية على المرمى".

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وكشف رينارد عن رسالته للاعبي المنتخب السعودي بين شوطي المباراة، وخاصة عبد الله الحمدان، الذي سجل هدفي اللقاء، قائلًا "أخبرت اللاعبين بأننا بحاجة للقتال والصراعات الثنائية، وأن نرفع معدل الأداء، خاصة وأننا لم نكن جيدين بشكل كبير في الشوط الأول، أما بالنسبة للحمدان، فأقدم له التهنئة على مستواه وهدفه الجميل".

ووجه رينارد رسالة غير مباشرة، لأسطورة الكرة العراقية يونس محمود، حيث قال مدرب المنتخب السعودي إن التصريحات التي أطلقت قبل المباراة تجعل الفريق أقوى، فيما أضاف "في كرة القدم أحيانًا تحدث بعض التوترات، ولكن بعد نهاية المباراة، ذهبت إلى مدرب منتخب العراق، وطاقمه الفني وقمت بمصافحتهم".

ونوّه رينارد بأن المنتخب السعودي يأتي من فترة صعبة، والفوز بمباراة لا يجعلك تخضع للراحة، وهناك عمل طويل، فيما أشاد الفرنسي بقوة لاعبي الأخضر، وأنهم باتوا الفعل وليس رد الفعل، معربًا عن أمله في بلوغ النهائي.

وتأهل المنتخب السعودي إلى نصف نهائي كأس الخليج، ليرافق منتخبات الكويت وعمان والبحرين، فيما تقام مباراتا دور الأربعة، الثلاثاء المُقبل، بينما تقام المباراة النهائية، الجمعة.