ريمونتادا برشلونة أمام بنفيكا تعيد إحياء مقولة يوهان كرويف التاريخية!

خماسية مثيرة للنادي الكتالوني

عاشت جماهير برشلونة ليلة سعيدة، عندما عاد فريقها من البرتغال بفوز تاريخي على بنفيكا (5-4)، ضمن منافسات الجولة 7 من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة متأخرًا في الشوط الثاني بنتيجة (4-2)، قبل أن يحول تأخره إلى فوز مثير بخماسية في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء، بعد أداء هجومي مميز من لاعبي البارسا رغم الأخطاء الدفاعية ومن الحارس فويتشيك شتشيسنى.

وسلطت شبكة "ESPN" عبر حسابها الرسمي بمنصة "X"، الضوء على انتصار برشلونة المثير، مؤكدة أنه تطبيق عملي لمقولة تاريخية للهولندي يوهان كرويف، أسطورة النادي الكتالوني ومدربه السابق.

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ومن المعروف عن كرويف تفضيله للعب الهجومي وأسلوب الكرة الشاملة، حيث كانت له مقولة سابقة مفادها: "أفضل الفوز بنتيجة (5-4) عن الفوز بنتيجة (1-0)".

برشلونة بهذا الفوز ضمن وصافة الترتيب العام لمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، برصيد 18 نقطة، حيث حقق 6 انتصارات متتالية من أصل 7 جولات ويتخلف عن ليفربول المتصدر بـ3 نقاط فقط.

وحجز برشلونة تذكرة من ضمن أول 8 تذاكر مؤهلة إلى الدور ثمن النهائي بدون اللجوء إلى مرحلة الملحق.

يذكر أن برشلونة يتراجع في ترتيب الدوري الإسباني إلى المركز الثالث برصيد 39 نقطة، بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، و5 نقاط عن الوصيف أتلتيكو مدريد.