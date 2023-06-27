ريمونتادا ضد الهلال .. "ماركو فيراتي قريب من الأهلي"

أحمد فرهود
Marco Verratti PSG 2022-23Getty Images
الأهليالهلالباريس سان جيرمانماركو فيراتيدوري روشن السعوديالدوري الفرنسي - ليج 1انتقالات

أقوى ريمونتادا من النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي

يبدو أن النادي الأهلي، بات قريبًا للغاية من تحقيق أكبر ريمونتادا، في الميركاتو الصيفي الحالي، ضد الهلال.

الأهلي لم يتعاقد مع أي صفقة رسمية - حتى الآن -؛ إلا أنه توصل إلى اتفاق مع النجم السنغالي إدوارد ميندي، حارس تشيلسي الإنجليزي، مع اقترابه من التوقيع مع البرازيلي روبيرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول الإنجليزي.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي فهد المري، اقتراب الإدارة الأهلاوية، من التعاقد مع النجم الإيطالي ماركو فيراتي، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكد المري في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على أن المفاوضات بين الأهلي وفيراتي ونادي باريس سان جيرمان، وصلت إلى مراحل متقدمة للغاية.

المثير في الأمر، أن صحيفة "ليكيب" الفرنسية الموثوقة، ذكرت مساء الثلاثاء، أن رئيس lمؤسسة الهلال "غير الربحية" فهد بن نافل، سيحاول التعاقد مع النجم الإيطالي، خلال تواجده في العاصمة الفرنسية.

لكن.. الإعلامي الرياضي سيف السيف، المقرب من البيت الهلالي، شدد على أن صندوق الاستثمار السعودي، كان يتفاوض من البداية؛ لضم فيراتي إلى فريق سعودي آخر، غير الزعيم؛ وهو ما اتضح فيما بعد أنه الأهلي.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

977669 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 33%كريم بنزيما
  • 34%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 6%فيكتور أوسيمين
977669 الأصوات

اختيارات المحررين