ريمونتادا الدحيل تطيح بالخور في دوري نجوم قطر

فوز مثير للدحيل على حساب الخور

حقق الدحيل فوزًا ماراثونيًا على نظيره الخور، بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري نجوم قطر، اليوم الجمعة.

واستطاع الدحيل عمل ريمونتادا أمام الخور، بعد أن كان متأخرًا بهدفين دون رد، ليفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين ويخطف ثلاثة نقاط هامة.

تقدم الخور في الدقيقة 17 من عمر اللقاء عن طريق عبدالله ناصر، وفي الدقيقة 29 من عمر المباراة عن طريق أحمد حمودان، ليصدم مشجعي الدحيل.

وقبل أن ينتهي الشوط الأول خطف محمد مونتادي الهدف الأول لصالح الدحيل في الدقيقة 43 ليفتح الطريق نحو العودة في اللقاء والأمل في الثلاثة نقاط.

وفي الشوط الثاني، تمكن مونتاري من تعديل الكفة في الدقيقة 57 بهدف ثاني له ولفريقه ليعيد المباراة لنقطة البداية مرة أخرى ويشعلها خلال أخر الدقائق.

وفي الدقيقة 66 من عمر المباراة تمكن التونسي يوسف المساكني من خطف الهدف الثالث ليحقق الريمونتادا لفريقه خلال مواجهة الخور.

وارتقى الدحيل إلى صدارة الدوري القطري برصيد 23 نقطة، بينما تجمد رصيد الخو عند 5 نقاط في ترتيب دوري نجوم قطر.