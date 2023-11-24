ريكيليمي : حاولوا إجبار بوكا جونيورز على ضم هذا اللاعب القطري للترويج للمونديال!

النجم الأرجنتيني السابق لم يكن يعلم أي شيء عن هذا اللاعب

كشف خوان ريكيلمي نائب رئيس نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، عن رفضه لفكرة التعاقد مع أحد نجوم منتخب قطر للترويج لكأس العالم 2022.

النجم الأرجنتيني السابق تحدث لشبكة "TyC" بعد هزيمة الفريق أمام إستوديانتس في نصف نهائي كأس الأرجنتين، وتطرق إلى محاولة إقناعه بضم المهاجم القطري المعز علي من أجل الاحتفاظ بالراعي الرسمي للنادي.

وقال ريكيلمي:"قبل ستة أشهر كنا نعلم أننا سنبقى بدون راع، لأن الرجل الذي يريد تعيين الرئيس الجديد أخبرني أن شركة الخطوط الجوية القطرية ستنهي رعايتها للنادي لو لم نتعاقد مع الرقم 9 من منتخب قطر للترويج لكأس العالم".

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وأضاف:"أنا أحب هذا النادي، أفضل بينيديتو وكافاني بدلًا من جلب الرقم 9 من قطر، مع كل الاحترام له ولكني لا أعرف من هو، كيف سيجبرونني على إحضاره للفريق؟ هل سيفرضون علي رسومًا؟ علاوة على ذلك لم يكن لدينا إمكانية إضافة أي لاعب أجنبي آخر".

ويلعب المعز علي مع نادي الدحيل القطري منذ عام 2016، وسبق له العمل مع النجم الأرجنتيني السابق هيرنان كريسبو الذي عمل مدربًا للفريق قبل قدوم الفرنسي كريستوف جالتييه.

النجم البالغ من العمر 27 سنة سبق أن لعب ضد الأرجنتين على الأراضي البرازيلية في 2019 من خلال تجربته في كوبا أمريكا مع قطر، حيث خرج العنابي وقتها من دور المجموعات خلال مشاركته كضيف.

ويعتبر المعز كأحد أبرز المهاجمين في آسيا بتسجيله 39 هدفًا مع منتخب قطر الأول بكل المناسبات، كما سجل 59 هدفًا وصنع 57 في 198 مباراة لعبها مع الدحيل.