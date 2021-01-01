ريفالدو: ميسي ما زال يستطيع البقاء على القمة لعامين أو ثلاثة

ريفالدو يتنبأ بمستقبل ميسي

قال أسطورة كرة القدم البرازيلية ونجم برشلونة السابق ريفالدو إن ليونيل ميسي لا يزال أمامه سنوات قادمة على قمة لاعبي كرة القدم ولم تنتهِ مسيرته في مقدمة الصف الأول بعد.

ويأتي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان على رأس قائمة الانتظار لنهاية عقده مع برشلونة في نهاية املوسم الجاري وسط توقعات تشير إلى رحيله.

ويتوق عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز ونادي العاصمة الفرنسية إلى التعاقد مع لاعب يعتبره الكثيرون الأفضل في تاريخ اللعبة، حيث سيكون خطوة تاريخية لمشروعهما.

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وبخصوص ذلك، يعترف ريفالدو أن ميسي يبدو وكأنه يتجه نحو نهاية مسيرته عمليًا، لكنه يعتقد أن ذلك لن يتم إلا بعد سنتين أو ثلاثة سنوات على الأقل.

وأضاف: "بدأ ليونيل ميسي عام 2021 بقوة كبيرة بأداء رائع وأهداف وتمريرات حاسمة رائعة كما اعتدنا جميعًا على رؤيته، ويبدو أنه في حالة مميزة خلال الوقت الحالي"

وتابع: "من المهم بالنسبة له وللنادي الحفاظ على علاقتهم ، لأنه قد ينهي مسيرته كلاعب في برشلونة، وهذا سيكون أفضل بالنظر إلى مسيرته هناك"

وأردف: "ما زلنا لا نعرف ما إذا كان سيجدد عقده مع الفريق الكتالوني أم لا، لكن على الأقل نشاهده وهو يلعب بالقرب من أفضل حالاته مرة أخرى مع بداية العام الجاري"

وأكد: "هذا الأمر يشير إلى أنه يجب أن يستمر في اللعب على أعلى مستوى لمدة 2-3 مواسم أخرى على الأقل، ثم فيما بعد من الممكن أن يبدأ التفكير حول نهاية مسيرته الفعلية"

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يذكر أن ليونيل ميسي قد طلب الرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم الماضي قبل أن يقرر الانتظار حتى نهاية عقده وانتخابات الرئاسة في النادي الكتالوني ثم سيأتي القرار النهائي.