"غير محترم وتم خداعهم" .. ريفالدو يهاجم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بسبب الانتقال إلى السعودية!

هجوم لاذع من أسطورة برشلونة السابق

shahid

شن النجم البرازيلي السابق ريفالدو هجوماً قوياً بحق الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بسبب فكرة اللعب في السعودية وتصرفات الأرجنتيني بحق ناديه باريس سان جيرمان.

ميسي تم إيقافه مؤخراً من قبل بي إس جي لمدة أسبوعين بسبب سفره إلى المملكة العربية السعودية من أجل حملة دعائية مع وزارة السياحة بدون إذن النادي الباريسي، مما أشعل التكهنات بخصوص موافقته على العرض المزعوم للعب مع الهلال الموسم المقبل.

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وقال لاعب باختاكور الأوزبكي السابق في تصريحات نقلتها "آس": "أتفهم أن بعض اللاعبين يتم خداعهم بالعقود الضخمة التي يوقعون عليها في السعودية، ولكن الحياة مغلقة وكرة القدم ليست بالسهولة التي يتوقعونها، أحياناً تمر بفترة سلبية، والأموال تلعب دورها في تعويض ذلك".

وأضاف: "الأمر يحدث مع الجميع وميسي سيكون شاهداً على ذلك قريباً، سيكون من الجيد عودة رونالدو لريال مدريد، وعلى الجمهور تفهم أنه ليس اللاعب الذي كان عليه في سن الخامسة أو السادسة من العشرين، ولكن سيساعد في حصد المزيد من الإنجازات".

وأكمل البرازيلي الذي سبق وله في اليونان: "الأمر يحزنني أن أشاهد ميسي يقوم بتلك التصرفات غير المحترمة تجاه ناديه، وهي أمور غير معتادة في مسيرته البيضاء على صعيد الالتزام، كان يمكن أن يقوم بالأمر بشكل مختلف بالتحدث مع ناديه أو انتظار وصول مسؤولي السعودية ليأتوا إلى باريس، أو انتظار نهاية الموسم دون خلق مشاكل داخلية".

Shahid