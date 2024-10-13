بحثًا عن مناخ أكثر دفئًا .. ريس جيمس يدرس الانتقال إلى برشلونة لأسباب صحية!

قائد تشيلسي قد يرحل مُرغمًا عن الدوري الإنجليزي!

يدرس ريس جيمس، قائد فريق تشيلسي، الانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لأسباب تتعلق بصحته ومسيرته الكروية، في ظل معاناته في إنجلترا.

وكشف موقع "FootballTransfers" أن وكيل ريس اتصل بكل من برشلونة وبنفيكا، من أجل الانتقال إلى أحدهما خلال الفترة المقبلة، بحثًا عن مناخ أكثر دفئًا لحل أزمة إصاباته العضلية المتكررة التي يُعاني منها في الدوري الإنجليزي.

وعانى جيمس من سلسلة انتكاسات متكررة، حيث أصيب في أوتار الركبة 7 مرات منذ انضمامه للفريق الأول عام 2019، وهذه الإصابات أثرت على ساقيه، بالإضافة إلى مشاكل أخرى تتعلق بالعضلات، بما في ذلك مشاكل الركبة.

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وغاب ريس عن 129 مباراة مع تشيلسي بسبب الإصابة، وهي إحصائية مثيرة للقلق بين أخصائيي العلاج الطبيعي وأيضًا وكلائه، إذ اقترح أخصائي العلاج الطبيعي الانتقال إلى مكان دافئ في جنوب أوروبا، بالتحديد في إسبانيا أو البرتغال، وهو ما سيساعد جيمس على التعافي ولياقته البدنية على المدى الطويل.

ويعتقد الأطباء أن ارتفاع درجات الحرارة المتوسطة، بجانب الوتيرة الأبطأ في الدوريات مثل الإسباني أو البرتغالي، ستقلل من خطر التعرض لمزيد من الإصابات، وستسمح لجيمس بتمديد مسيرته الكروية على أعلى مستوى.

وسيعود ظهير تشيلسي للتدريبات الجماعية لفريقه بداية من الأسبوع المقبل، ولكن عودته للمشاركة مع الفريق في المباريات ليست مؤكدة حتى الآن.