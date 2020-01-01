ريجيلون: ريال مدريد بيتي ولكن قد أضطر لمغادرته

على خطى أشرف حكيمي .. هل يرحل ريجيلون عن ريال مدريد؟

اعترف سيرخيو ريجيلون مدافع ريال مدريد الأيسر بأنه قد يضطر لمغادرة سانتياجو برنابيو خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

ويمكن للاعب البالغ من العمر 23 عامًا أن يشارك لأول مرة مع منتخب إسبانيا في المباريات المقبلة في دوري الأمم الأوروبية ضد ألمانيا وأوكرانيا بعد استدعائه لقائمة المنتخب.

وحول مستقبله، اعترف الظهير الأيسر لريال مدريد سيرخيو رييجيلون أن مستقبله قد يكون بعيدًا عن النادي الملكي بعد عودته من إعارة ناجحة مع إشبيلية.

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وأضاف في حديثه لراديو ماركا قبل مباراة إسبانيا في دوري الأمم ضد ألمانيا وأوكرانيا أنه بصدد الرحيل عن ريال مدريد مع الاهتمام المتزايد بخدماته من عدد من الأندية.

وتابع: "من الواضح أن ريال مدريد هو بيتي ، لكن الأمر ليس سهلًا، أنا أنظر لكل شيء وأرتب أموري بناء على ما يحدث في الأيام الأخيرة"

وأردف: "الفوارق بين الأندية تزول عامًا بعد الآخر، على الرغم من أن ريال مدريد وبرشلونة ما زالا الأفضل، ولكن خلال سنوات قد يكون الأمر أن أشبيلية ينافس على الدوري الإسباني وهذا سيجعلني سعيدًا جدًا"

وأكمل: "أرغب في مواصلة الرحلة مع إشبيلية ومحاولة المنافسة على المزيد من الألقاب، لقد باتت العلاقة بيني وبين لوبيتيجي قوية للغاية"

واسترسل: "لقد منحني أول فرصة لي في كرة القدم الاحترافية والآن شاركنا شيئًا مميزًا للغاية وهو لقب الدوري الأوروبي، حين رأيته يبكي بعد النهائي سعدت من أجله كثيرًا، لقد كان يعمل كالمجنون حتى يصل إلى هذه اللحظة"

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يذكر أن ريجيلون قد خرج من حسابات المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان رغم الإعارة الناجحة له في إشبيلية، وذلك على خطى أشرف حكيمي الذي رحل إلى إنتر الإيطالي.