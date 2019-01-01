ريجيكامب: خالد سبيل أخطأ، عليه التحكم بنفسه

لورينت ريجيكامب المدير الفني للوصل يتحدث عن خالد سبيل بعد طرده خلال مباراة حتا في دوري الخليج العربي

أشاد لورينت ريجيكامب المدير الفني للوصل بلاعب الفريق خالد سبيل وقدراته الفنية، لكن مؤكدًا في نفس الوقت أنه أخطأ خلال مواجهة حتا في دوري الخليج العربي وأن عليه التحكم بنفسه جيدًا فيما بعد.

وكان سبيل قد طُرد خلال مباراة الخميس بين الوصل وحتا في سادس جولات الدوري الإماراتي، ذلك بعدما رصدته تقنية الفيديو يعتدي بالضرب على أحد لاعبي المنافس دون كرة، ورغم النقص العددي منذ الدقيقة الـ52 إلا أن الإمبراطور نجح بالفوز 3-1.

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المدرب تحدث عقب اللقاء قائلًا عن حالة الطرد "خالد سبيل أخطأ، عليه التحكم بنفسه. هو من أفضل اللاعبين في الإمارات، لم يلعب منذ عام ونصف ولذا ليس جاهزًا تمامًا للعب، لكنه لم ينس كرة القدم ولديه خبرة كبيرة".

وعن الفوز وأسبابه، قال ريجيكامب "اتفقت مع اللاعبين قبل المباراة على استراتيجية واضحة وهي تسليم الملعب لفريق حتا ومنحهم الإحساس بأنهم الفريق المسيطر والمستحوذ على الكرة، وفي الوقت المناسب نباغت بالهجوم، وقد نجحت تلك الخطة".

"أنا سعيد جدًا برد فعل اللاعبين بعد النقص العددي، وهذا دليل أننا نلعب بروح الفريق الواحد".