ريجيكامب: الوصل لن يرضى بالمركز الأخير في مجموعته

المدرب يتحدث قبل مواجهة الزوراء

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض لورينتو ريجيكامب المدير الفني للوصل الإماراتي اعتبار مواجهة الزوراء العراقي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا بالودية أو غير المؤثرة.

ويلتقي الطرفان في مباراة هامشية لن تغير من حقيقة خروج الفريقين من البطولة وتأهل ذوب آهن الإيراني والنصر الإماراتي لدور الـ16.

لكن ريجيكامب أكد أن الوصل يسعى للفوز حتى لا يُنهي البطولة في المركز الأخير، مضيفًا "رغم خروجنا من البطولة إلا أن مباراة الزوراء لها أهميتها، نظرًا لكونها مباراة في دوري الأبطال بجانب أنها تعد بمثابة الفرصة للرد على الخسارة التي تلقيناها في الجولة الثانية، لذلك فالمباراة مهمة للفريقين وفي نفس الوقت ستكون صعبة على الطرفين لرغبتهما في تحقيق الفوز".

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وعن جاهزية الفريق، قال المدرب الروماني وفق ما نقله الحساب الرسمي للنادي على إنستجرام "لدينا عدة مشاكل في الفريق والمتمثلة في تعرض بعض اللاعبين لإصابات مختلفة، لكننا نمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين ونحن نثق بهم جميعًا، ونعلم جيدًا أن اللاعبين الذين سيشاركون في المباراة سيقدمون كل ما لديهم لمساعدة الفريق على الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية".



وأتم ريجيكامب حديثه قائلاً "فريق الزوراء من الفرق الجيدة في البطولة بفضل امتلاكهم مجموعة مميزة من اللاعبين، ومباراة الغد معهم لن تكون سهله ابدًا، وعلينا أن نحذر منها".

يُذكر أن الوصل لم يفز سوى في مباراة واحدة من مبارياته الخمسة في دور المجموعات، إذ خسر الأربعة الأخرى، لكنه يمتلك فرصة التقدم للمركز الثالث في حال حقق الفوز على ضيفه العراقي في ملعب زعبيل اليوم الثلاثاء.