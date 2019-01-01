ريجياكمب: خطأ في الاعداد للموسم وراء تراجع الوصل

المدير الفني للوصل يوضح سبب تراجع فريقه بالموسم الحالي

فيسبوك تويتر بلال محمد

دافع لورينت ريجيكامب، المدير الفني لنادي الوصل عن لاعبي فريقه، حول الانتقادات التي تحملهم مسؤولية تراجع نتائج الفريق الموسم الحالي.

ويستعد الوصل لمواجهة الجزيرة، يوم السبت في إطار مباريات الجولة الـ 22 من دوري الخليج العربي الإماراتي.

وقال ريجيكامب في المؤتمر الصحفي للمباراة: "لدينا مباراة قوية أمام الجزيرة القوي في دوري الخليج العربي بفضل مجموعة اللاعبين المميزين في صفوفه لكن لاعبينا سيقدمون كل ما لديهم من أجل الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية".

وواصل: "سنقوم بالاستعداد الآن للمباراة ونعمل على تجهيز كافة اللاعبين، سنرى موقف دي ليما العائد من الإصابة والذي من الممكن أن يشارك في المباراة وخميس إسماعيل الذي يعاني من بعض المشاكل البسيطة من الإصابة السابقة، بخلاف ذلك سنفقد خدمات علي سالمين في اللقاء بسبب تعرضه للإيقاف".

وتابع: "علي مبخوت لاعب مميز جداً وخلفان مبارك قدم موسمًا رائعاً لكن حتى لو لم يشتركوا في المباراة القادمة فهذا لن يكون عائقاً أمام الجزيرة الذي يمتلك قائمة مميزة من اللاعبين، يجب علينا أن نفكر بأنفسنا في الوقت الحالي وأن نقدم الأداء الجيد الذي يساعدنا على تحقيق مبتغانا من المباراة".

🏟️ ملعب الشعب



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أحرز الأهداف :

علاء عبد الزهرة : ⚽⚽

مهند علي ( ميمي ) : ⚽⚽



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(📸: @AlShorta_SC ) pic.twitter.com/jHOCFYE3IL — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 25, 2019

وأكمل: "لا يجب أن نلقي اللوم على اللاعبين فقط فمن الممكن أن يكون هناك شيئاً حدث بالخطأ في التحضير للموسم، لذلك يجب أن نفكر في التحضير للموسم الجديد وأن نتحدث مع بعضنا البعض في نهاية الموسم لمناقشة بعض الأمور وتطوير بعض الأشياء حتى نظهر بشكل أفضل في الموسم القادم خاصة وأنني ما زلت مؤمن بأننا نمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين".