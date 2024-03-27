مهاجم البرازيل: بحثت عن "الموت" بعد كأس العالم.. وشخص واحد أنقذني!

أفضل اكتشاف حصلت عليه في حياتي

أكد البرازيلي ريتشارليسون، مهاجم توتنهام الإنجليزي، أنه فكّر "في الاستسلام" بعد خروج البرازيل من ربع نهائي كأس العالم (قطر 2022).

كان هناك الكثير من الضغط على أكتاف ريتشارليسون المونديال، حيث تسلم القميص رقم 9 الشهير، وانتهى به الأمر بتسجيل 3 أهداف في 4 مباريات، قبل أن يودع السيليساو البطولة أمام كرواتيا.

وقال نجم توتنهام في تصريح لشبكة ESPN: "لعبت في كأس العالم، وكنت في ذروتي، وصلت إلى الحد الأقصى، لكنني سقطت إلى حالة اكتئاب (بعد البطولة)، وأردت الاستسلام، بدا الأمر وكأن كل شيء قد انهار".

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وأضاف: "أعتقد أن المعالج (النفسي)، شئنا أم أبينا، أنقذني، أنقذ حياتي. لم أكن أفكر سوى في الأمور السيئة، حتى على جوجل بحثت عن (الموت)".

وختم: "إذا كنت بحاجة إلى طبيب نفسي، فابحث عن أحدهم لأنه مهم جدًا، سواء أحببنا ذلك أم لا، فإنه ينقذ الأرواح، كنت أعتقد أنه هراء، واعتقدت أنني مجنون، في عائلتي يعتقدون أن أي شخص يذهب إلى طبيب نفسي فهو مجنون، لكنه أفضل اكتشاف حصلت عليه في حياتي".