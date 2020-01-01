ريان شرقي يصبح أصغر لاعب في تاريخ نصف نهائي الأبطال

ذو الأصول الجزائرية يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا

أصبح النجم الفرنسي الشاب ذو الأصول الجزائرية ريان شرقي أصغر لاعب يشارك في تاريخ مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز بايرن ميونخ على نظيره ليون بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب خوسيه ألفالادي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان ليون ندًا حقيقيًا للبافاري وأضاع عددًا من الفرص السهلة، ويمكن القول أن ما حسم الأمور لمصلحة العملاق الألماني في نهاية المطاف كان الفعالية.

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ودخل ذو الأصول الجزائرية بديلًا في شوط المباراة الثاني، وتحديدًا في الدقيقة الثالثة والسبعين بدلًا من فرناندو مارسال.

وبات بذلك أصغر لاعب يشارك في مباريات نصف نهائي أعرق المسابقات الأوروبية بعمر 17 عامًا ويومين فقط.

ويعد شرقي رابع لاعب يبلغ من العمر 17 عامًا فقط ويلعب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد بويان كريكيتش وايفيد ألابا ويوليان دراكسلر.

وأعلن شرقي عن نفسه كموهبة منتظرة بعد أن شارك بالفعل في 12 مباراة مع الفريق الأول وسجل ثلاثة أهداف لأولمبيك ليون قبل يوم الأربعاء.

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يذكر أن أولمبيك ليون قد وصل إلى الدور نصف النهائي لدوري الأبطال عقب إقصاء يوفنتوس من دور الستة عشر ومانشستر سيتي من ربع النهائي.