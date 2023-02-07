ريال مدريد يُخير مودريتش: إما نحن أو كرواتيا؟

ريال مدريد يرهن تجديد عقد لاعبه لوكا مودريتش ببند وحيد.

رهن نادي ريال مدريد الإسباني تجديد تعاقد نجمه الكرواتي لوكا مودريتش لموسم آخر باعتزاله اللعب دوليًا.

ينتهي عقد لوكا، 37 سنة، مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، ولم يجدد اللاعب الكرواتي عقده حتى الآن مع الفريق الذي قضى في صفوفه 11 سنة توج خلالهم بـ 21 بطولة.

ريال مدريد مهتم بتمديد عقد مودريتش لموسم جديد، لكن بحسب "وان فوتبول" الألمانية يشترط النادي الإسباني على لاعبه الاعتزال الدولي إن أراد الاستمرار معهم.

المعضلة الآن أن لوكا صرح من قبل برغبته في الاعتزال بصفوف ريال مدريد، كما قال قائد كرواتيا إنه سيلعب لمنتخب بلاده طالما استدعاه المدرب. وفي نفس الوقت كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، كان مقتنعًا بأن لاعبه سيعتزل دوليًا بعد نهائي كأس العالم 2022.

وستلعب كرواتيا الصيف المقبل نهائيات دوري الأمم الأوروبية وقبلها في مارس المقبل ستلتقي مع ويلز وتركيا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا.