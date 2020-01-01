ريال مدريد ينفي ارتباطه بديلي آلي

ديلي خارج اهتمامات ريال مدريد

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد غير مهتم بضم متوسط ميدان توتنهام الدولي الإنجليزي ديلي آلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت التقارير الصحفية الصادرة في الأيام الماضية قد أفادت أن ريال مدريد قد وضع نصب عينيه التعاقد مع آلي خلال ما تبقى من سوق الانتقالات.

وأفادت صحف إنجليزية أن توتنهام من الممكن أن يسمح لديلي ألي بالانضمام إلى ريال مدريد في محاولة لضمان عودة جاريث بيل إلى صفوفه.

المزيد من الفرق

جاء ذلك في الوقت الذي يقوم فيه رئيس توتنهام دانييل ليفي بمحاولات لضمان انتقال بيل إضافة إلى الظهير الأيسر الإسباني الشاب سيرخيو ريجيلون.

ولكن حسب آس فإن ريال مدريد غير مهتم بضم ديلي آلي ولن يدخل اللاعب الإنجليزي في صفقة تبادلية مع الفريق الملكي في حال رحيل بيل وريجيلون إلى الفريق اللندني.

وحسب الصحيفة المدريدية فإن المطالب المالية لديلي آلي تعتبر أحد الأسباب وراء رفض ريال مدريد ضمه، حيث يريد متوسط الميدان الإنجليزي راتبًا مرتفعًا لا يناسب السياسة المالية للملكي.

تقارير .. كابوس بيل ينتهي وتوتنهام يتعاقد معه

يذكر أن توتنهام بات أقرب من أي وقت مضى من التعاقد مع نجمي ريال مدريد جاريث بيل وسيرخيو ريجيلون ومن المنتظر حسم الأمور خلال الساعات المقبلة.