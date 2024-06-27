ريال مدريد ينضم إلى صراع مانشستر سيتي وبايرن ميونخ على جوهرة إيطاليا

الملكي يسعى لتأمين دفاعه قبل الموسم الجديد

انضم ريال مدريد إلى سباق التعاقد مع أحد لاعبي منتخب إيطاليا، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024، لتعزيز دفاعه في الموسم المقبل.

وكان ريال مدريد قد أعلن تعاقده رسميًا مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، بخلاف تعاقده مسبقًا مع البرازيلي الشاب إندريك، لكن يتبقى أن يطمئن بطل أوروبا على خط دفاعه قبل بداية الموسم الجديد.

وكشفت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت"، أن هناك اهتمامًا من جانب إدارة ريال مدريد بالتعاقد مع المدافع الإيطالي الشاب ريكاردو كالافيوري، لاعب بولونيا والذي يقدم أداءً مميزًا مع الآتزوري في "يورو 2024".

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ورغم أن كالافيوري تورط في تسجيل هدف عكسي بشباك إيطاليا، منح الفوز لإسبانيا في مباراة الفريقين الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية، إلا أنه تألق في مباراة كرواتيا وجذب أنظار عدة أندية أوروبية.

وكانت صحيفة "ذا أثليتيك" الإنجليزية، قد أكدت أن مانشستر سيتي وبايرن ميونخ أيضًا يهتمان بضم كالافيوري (22 عامًا)، وفي نفس الوقت يريد تياجو موتا، مدرب بولونيا السابق والذي تولى مؤخرًا قيادة يوفنتوس، اصطحاب المدافع الواعد معه في تجربته الجديدة.

وأشارت إلى أن بولونيا لن يمانع بيع كالافيوري، لكن يجب أن يكون المقابل مجزيًا، خصوصًا أن عقد انتقال المدافع الإيطالي من فريقه السابق بازل السويسري إلى بولونيا، يتضمن شرطًا بالحصول على (40 أو50%) من نسبة إعادة البيع.

ويمثل انضمام كالافيوري للريال، نقطة الأمان بالنسبة لبطل أوروبا، حيث عانى في غالبية مباريات الموسم الماضي بسبب غياب الثنائي إيدير ميليتاو وديفيد ألابا للإصابة، ومع رحيل ناتشو أيضًا للقادسية السعودي، أصبحت الإدارة مطالبة بتوفير مدافع آخر في القائمة.