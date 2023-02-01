ريال مدريد ينتظر .. وكيلة هالاند تفتح أبواب رحيله عن مانشستر سيتي

الحلم المدريدي متاح!

أكدت رافائيلا بيمينتا وكيلة أعمال إرلينج هالاند أن المهاجم لديه "مفتاح" في عقده يمكنه من فتح الباب والخروج من مانشستر سيتي إذا أراد ذلك، مما يعطي الأمل لريال مدريد في استقدام خليفة كريم بنزيما، خاصة بعد غلق ملف كيليان مبابي مع قراره البقاء في باريس سان جيرمان.

وقالت بيمينتا في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "أنا أؤيد الحرية إنها معركتي، أقول دائمًا أن إحدى أولوياتي بصفتي وكيلًا هي أن أقدم للاعب ما أسميه "مفتاح الباب" عندما يذهب اللاعب إلى نادٍ، أفعل كل شيء لتهيئة الظروف بحيث يكون مفتاح الباب في يديه".

وبسؤالها ما إذا كان هذا المفتاح موجودًا في عقد هالاند مع السيتي، أجابت: "سأجيب بشكل عام لقد أنجزت جميع العقود لهذه الوكالة في آخر 25 عامًا الجميع، لم يكن هناك مرة واحدة قال فيها لاعب "أريد أن ارحل" ولم يستطع فعل ذلك ".

وواصلت: "هل يمكن أن يذهب إرلينج إلى مدريد؟ لا يمكنني الحديث عن هذا، وكأنك تسأل عن هل ستتزوج مرة ثانية وأنت لا زلت متزوج حديثًا".

وأتمت: "هالاند يساوي مليار يورو ربما لن يدفع أحد ذلك لكن هذه هي الإمكانيات التي يمتلكها عندما يصل إلى نادٍ ما، يأتي مع ذلك المشجعين والأهداف والنتائج الرياضية والاحتراف والمحتوى الرقمي والشهرة والجهات الراعية إذا جمعت كل هذا معًا فإن قيمته هي مجموع أشياء كثيرة".