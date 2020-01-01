ريال مدريد يمنح فرصة أخيرة لمارسيلو قبل الاستغناء عنه

ريال مدريد يقرر منح لاعبه مارسيلو فرصة أخيرة لنجمه البرازيلي مارسيلو قبل أن يستغني عنه.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد قد قرر منح نجمه البرازيلي مارسيلو فرصة أخيرة لتقديم أفضل مستوياته والعودة لما كان عليه من قبل.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "ماركا" والتي أكدت أن موقف اللاعب يكون أصعب كل يوم، بسبب التألق الواضح للفرنسي فيرلاند ميندي.

وذكرت الصحيفة أن فترة التوقف الاضطرارية الحالية التي جاءت بسبب جائحة فيروس كورونا كانت بمثابة الهدية من السماء لمارسيلو الذي كان سيفقد المزيد من الدقائق لصالح ميندي بسبب الإصابة.

المزيد من الفرق

ولا يعد ميندي هو المشكلة الوحيدة بالنسبة لمارسيلو في ريال مدريد، فهناك سيرخيو ريجيلون المعار لنادي إشبيلية والذي يقدم مستويات رائعة وسيعود في الصيف المقبل.

"كورونا كالقنبلة النووية لكرة القدم وسعر مبابي لن يتخطى الـ 40 مليون يورو"

وهناك أيضًا اللاعب أشرف حكيمي الذي يجيد التواجد في مركز الظهير الأيمن والأيسر، والذي سيعود في الصيف القادم مع ريجيلون.

ويرفض المدرب الفرنسي زين الدين زيدان فكرة التفريط في مارسيلو كونه أحد الحرس القديم الذي حقق أربعة ألقاب دوري أبطال أوروبا في السنوات الأخيرة مع ريال مدريد، لكن إدارة النادي ترى أن تستفيد ماديًا منه في ظل وجود أحاديث عن رغبة يوفنتوس في ضمه.

وأوضحت الصحيفة أن ما تبقى من الموسم الجاري سيكون الفرصة الأخيرة لمارسيلو عندما تعود كرة القدم من جديد، حيث ستبيعه الإدارة في فترة الانتقالات المقبلة حال لم يعد لمستواه المعهود.

جدير بالذكر أن مارسيلو كان قد شارك في 19 مباراة هذا الموسم في كل البطولات سجل خلالهم هدفًا وحيدًا وصنع ستة لزملائه في صفوف ريال مدريد.