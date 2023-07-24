ريال مدريد يقترب من كيليان مبابي؟ رد ضاحك من كارلو أنشيلوتي يثير الشكوك!

أحمد الغنام
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مدرب ريال مدريد رد بصورة غامضة على اقتراب كيليان مبابي من الانضمام إلى "سانتياجو برنابيو".

لم يفوت الصحفيون الحاضرين للمباراة الودية التي جمعت بين ريال مدريد الإسباني أمام ميلان الإيطالي على ملعب "روز بول" في الولايات المتحدة، فرصة ظهور الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب النادي الملكي أمامهم لسؤاله عن احتمالية وصول الفرنسي كيليان مبابي إلى "سانتياجو برنابيو" خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

مبابي أصبح الموضوع الأبرز في فترة الانتقالات الصيفية 2023، وذلك بعدما وجه خطابًا إلى باريس سان جيرمان أواخر يونيو الماضي يخطره فيه بعدم رغبته في تفعيل خيار تمديد عقده حتى صيف 2025، ووسط مماطلة من اللاعب، قررت إدارة النادي الباريسي استبعاده من قائمة الفريق التي توجهت إلى اليابان لخوض المعسكر التحضيري، مع انتقاله للتدريب مع اللاعبين المرشحين للخروج من "حديقة الأمراء".

أحد الصحفيين توجه بسؤال إلى أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي بعد مواجهة ميلان التي انتهت بفوز النادي الملكي بنتيجة 3-2، حول احتمالية انتقال مبابي إلى ريال مدريد.

أنشيلوتي، وكعادته قرر تحويل السؤال إلى مزحة، حيث رد ضاحكًا: "مبابي؟ أعتقد أنني أجبت على جميع الأسئلة الآن".

وأصبح خروج الفرنسي من باريس سان جيرمان في حكم المؤكد، إلا إذا قرر تجديد عقده مع النادي، وهو الخيار المستبعد في الوقت الحالي.

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