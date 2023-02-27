ريال مدريد يقاطع حفل "فيفا" لجوائز الأفضل 2022

ريال مدريد قرر مقاطعة حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم لجوائز الأفضل عن عام 2022..

قرر نادي ريال مدريد الإسباني مقاطعة حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لجوائز الأفضل عن عام 2022، بسبب تجاهل نجومه، وعلى رأسهم البرازيلي فينيسيوس جونيور.

صحيفة "ماركا" الإسبانية تؤكد أن ريال مدريد يرى أن تفوق لاعبين أمثال نيمار وكريستيانو رونالدو على فينيسيوس في التصويت وحصولهم على مراكز متقدمة على البرازيلي أمر ينافي المنطق، بالنظر إلى ما قدمه فينيسيوس خلال الموسم الماضي في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يؤمن أن المصوتين تناسوا تمامًا ما تم القيام به خلال موسم 2021-22، وركزوا بشكل كامل على كأس العالم 2022 في قطر.

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن ريال مدريد قرر إبعاد حفل "فيفا" عن قائمة أعماله، ومقاطعة الحدث الذي يقام في باريس.

ولن يذهب كريم بنزيما وتيبو كورتوا وكارلو أنشيلوتي إلى الحفل، رغم أن الثلاثي مرشح لجوائز "الأفضل" كأفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى، وأفضل مدرب في عام 2022 على الترتيب.

وقد يعني غياب الثلاثي المدريدي عن الحفل، وعدم وجود تمثيل رسمي من النادي الملكي، أنه لن يكون هناك فائز من "الميرنجي" في حفل "الأفضل" لعام 2022.