ريال مدريد يفقد نجميه في بطولة كأس السوبر للإصابة

جول العربي
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Real MadridGetty Images
ريال مدريددافيد ألاباأوريلين شوامينيكأس السوبر الإسباني

غياب نجمي الريال عن مواجهة فالنسيا للإصابة

أعلن فريق ريال مدريد الإسباني عبر موقعه الرسمي على الإنترنت عن إصابة ديفيد ألابا وأوريلين تشواميني في الساق.

ويستعد ريال مدريد، حامل لقب الدوري الإسباني، لمواجهة قوية أمام فالنسيا يوم الأربعاء المقبل، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر بالسعودية.

ووفقًا لبيان النادي الملكي فإن ألابا يعاني من إصابة في الساق اليمنى، فيما تعرض تشواميني لإصابة في الساق اليسرى.

وذكر اليان أن ثنائي ريال مدريد سيقومون بمزيد من الفحوصات لتحديد مدة غيابهما، وأكد على استبعادهم من قائمة الفريق ببطولة كأس السوبر.

وشهدت التدريبات الأخيرة لريال مدريد مشاركة كل من كارفاخال وماريانو مع المجموعة.

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