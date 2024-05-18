ريال مدريد يفقد نجمه في نهائي الأبطال وشكوك حول لحاقه باليورو

عملية التعافي لا تسير بالشكل المطلوب

ضربة قوية تلقاها فريق ريال مدريد الإسباني، باقتراب لاعبه أوريليان تشواميني من الغياب عن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند.

تشواميني تعرض لإصابة في القدم خلال إياب نصف نهائي دوري الأبطال أمام بايرن ميونخ في 30 أبريل الماضي، وكان من المتوقع عودته خلال فترة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت عن أنباء صادمة لجماهير ريال، بأن عملية التعافي لتشواميني لا تسير بالشكل المطلوب حتى الآن، مما يجعله بعيدًا عن اللحاق بنهائي الأبطال.

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ولذلك فمن المتوقع أن يستبعده المدرب كارلو أنشيلوتي من حساباته، إلا إذا حدثت مفاجأة وتمكن من اللحاق بالمباراة المقامة يوم 1 يونيو المقبل على ملعب ويمبلي.

ولن يتوقف الأمر عند ذلك، لأن ليكيب قالت إن تشواميني قد لا يشارك في المباراة الافتتاحية لفرنسا في يورو 2024 أمام النمسا يوم 17 يونيو المقبل.

ومن المقرر أن يبقى ضمن القائمة المستدعاة في البطولة، مع إمكانية استبعاده وجلب جوردان فيرتو لاعب وسط مارسيليا بدلًا منه، وذلك لو شعر المدرب ديدييه ديشان بأي مخاوف حول لياقة تشواميني في البطولة بأكملها.