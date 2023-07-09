ريال مدريد يفسد صفقات برشلونة.. نجم إسبانيا الشاب يقترب من الملكي

ريال مدريد يخطف صفقة جديدة من برشلونة!

يواصل ريال مدريد البحث عن المواهب الشابة لضمهم إلى النادي فبعد ضم النجم التركي الشاب أردا جولر، بعد صراع مع برشلونة سينضم له الآن إيفان فريسنيدا.

فريسنيدا، هو ظهير أيمن فريق بلد الوليد ويبلغ 18 عامًا وهو لاعب دولي تحت 19 عامًا مع منتخب إسبانيا وكانت فرق برشلونة ويوفنتوس وآرسنال يرغبون في ضمه.

ووفقًا لصحيفة "Diario de Valladolid" انضم نادي ريال مدريد إلى قائمة الأندية المهتمة بضم النجم الإسباني الشاب، ولكن لم يحدث أي مفاوضات رسمية حتى الآن.

وتابعت الصحيفة، أن ريال مدريد يرى أن فريسنيدا سيكون اختيارًا جيدًا لتعزيز مركز الظهير الأيمن ومساعدة داني كارفاخال.

ويمتلك فريسنيدا، شرطًا جزائيًا في عقده قيمته 20 مليون يورو، وذكرت الصحيفة أن نادي بلد الوليد قد يترك نجمه الشاب مقابل 15 مليون يورو.

وشارك فريسنيدا، في 26 مباراة رسمية فقط مع فريقه بلد الوليد.