ريال مدريد يعاني من أجل دوري الأبطال وبرشلونة لن يتوج باللقب .. ترتيب الدوري الإسباني بعد كأس العالم

ترتيب الدوري الإسباني سيختلف بشكل جذري إذا كانت المسابقة بدأت بعد كأس العالم 2022..

فقد ريال مدريد نظريًا فرصة الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني لموسم 2022-23، حيث يبتعد حاليًا عن غريمه برشلونة المتصدر بفارق 11 نقطة، مع تبقي تسع جولات فقط حتى نهاية المسابقة.

الوضع في الدوري الإسباني انقلب رأسًا على عقب لصالح برشلونة بعد استراحة كأس العالم 2022، حيث كان "البلوجرانا" قبلها متفوقًا بفارق نقطتين فقط، لكن ريال مدريد لم يتمكن من مجاراة نسق النادي الكتالوني، الذي قدم أداءً مبهرًا في "لا ليجا" حتى الآن، وفي طريقه لتحطيم جميع سجلات المسابقة.

ورطة ريال مدريد

ريال مدريد، ومنذ العودة من كأس العالم، خسر 18 نقطة من أصل 45 نقطة، وهو رقم كبير للغاية بالنسبة لفريق يريد المنافسة على اللقب والاحتفاظ به.

وفي الواقع، فإن ريال مدريد سيتواجد بصعوبة في المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، حيث سيحتل المركز الثالث إذا ما تم احتساب الـ15 جولة التي أقيمت منذ نهاية مونديال قطر.

ريال مدريد حصل منذ ذلك الوقت على 27 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين فقط عن ريال سوسييداد ونقطة أمام فياريال، فيما سيكون مبتعدًا للغاية عن برشلونة وأتلتيكو مدريد.

برشلونة لن يكون البطل!

المثير أن برشلونة نفسه لن يكون بطل الدوري الإسباني إذا ما تم احتساب النتائج منذ العودة من كأس العالم 2022.

متصدر الترتيب في هذه الحالة سيكون أتلتيكو مدريد، الذي يمر بسلسلة نتائج أكثر من رائعة مؤخرًا في "لا ليجا".

أتلتيكو مدريد حقق منذ العودة من كأس العالم 42 نقطة، يتصدر بها الترتيب، في المقابل، فإن برشلونة سيكون قد حصد 36 نقطة فقط، بعد النتائج الأخيرة المخيبة للفريق الكتالوني.

ريال مدريد متأثر وبرشلونة متراخي!

أداء ريال مدريد تأثر في الدوري الإسباني تأثر بشكل خاص منذ انطلاق مباريات الكؤوس، سواء دوري أبطال أوروبا أو كأس ملك إسبانيا.

فمنذ مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول، فقد ريال مدريد 10 نقاط من أصل 18 نقطة خسرها منذ العودة من كأس العالم، بهزيمتين أمام برشلونة وفياريال، وثلاثة تعادلات ضد أتلتيكو مدريد وريال بيتيس ذهابًا وإيابًا.

في المقابل، فإن برشلونة فقد تسع نقاط حتى الآن من أصل 45 نقطة، لكن النادي الكتالوني يبدو متراخيًا خاصة في مبارياته الأخيرة، حيث اكتفى بالتعادل السلبي أمام جيرونا وخيتافي، وهو مطمئن إلى فارق النقاط في الصدارة.

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وعلى الجانب الآخر، فإن أتلتيكو مدريد، الذي يملك مؤخرًا سلسلة من ستة انتصارات متتالية، فقد في المجمل تسع نقاط منذ العودة من كأس العالم، ويبدو في حالة أفضل كثيرًا من منافسيه.