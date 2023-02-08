ريال مدريد يستعد ليكون الرابح الأكبر من مصائب مانشستر سيتي

ريال مدريد يستعد للانقضاض على هالاند والاستفادة من وضع مانشستر سيتي المعقد.

لا يفوت ريال مدريد أي فرصة للتعاقد مع أفضل لاعبي العالم؛ إيرلنج هالاند لاعب مانشستر سيتي قد يكون الهدف الجديد رغم العقد المرتبط به مع فريقه، وكذلك جود بيلينجهام.

وفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو فريال مدريد ينتظر ما ستسفر عنه التحقيقات في قضايا الانتهاكات المالية التي جاوزت الـ 100 قضية المتهم فيها السيتي لأنها قد تكون فرصة للحصول على خدمات هالاند.

مصاعب النادي الإنجليزي لا تعني فقط رحيل مهاجمه هالاند، بل أنه لن يكون منافسًا قويًا لريال مدريد إن أراد التعاقد مع جود بيلينجهام لاعب بوروسيا دورتموند الذي انتقل منه إيرلنج للسيتي الصيف الماضي مقابل 51 مليون جنيه إسترليني مع شرط جزائي يُعتقد بأنه 150 مليون يورو.

وتتكهن بعض الصحف بمقدار العقوبات التي قد توقع على السيتي من خصم النقاط وحتى التهبيط، إن ثبتت الخروقات التي حصلت في الفترة من 2009 وحتى 2018.