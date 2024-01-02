ريال مدريد يرفض طلب أنشيلوتي ويدفعه نحو "مغامرة محفوفة بالمخاطر"

الفتى الفرنسي يوفر حلًا مؤقتًا للملكي.. فهل سينجح؟

استقرت إدارة نادي ريال مدريد على خطتها النهائية بشأن الميركاتو الشتوي الجاري، رافضة الدخول في صفقات باهظة الثمن من أجل تلبية طموحات مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي.

أنشيلوتي أراد من إدارة فلورينتينو بيريز، اقتحام الميركاتو الشتوي من أجل التعاقد مع مدافع يدعم الخط الخلفي الذي يعاني في ظل الإصابة الطويلة لكل من إيدير ميليتاو ودافيد آلابا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا"، فإن ريال مدريد يفضل الالتزام بخطته للتعاقد مع مدافع سوبر في صيف 2025، ومن الممكن أن يكون ذلك أقرب (الصيف المقبل)، وذلك وفقًا لحالة دافيد آلابا، لذلك سيغامر النادي ويمتسك بقراره حتى نهاية الموسم الجاري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولا يملك ريال مدريد الآن خيارات دفاعية سوى أنطونيو روديجر وناتشو فيرنانديز، لكنه لديه إمكانية الاعتماد على أوريلين تشواميني، لاعب الوسط، كقلب دفاع لنهاية الموسم، والذي أبدى موافقته حتى لو لم يكن سعيدًا بهذا الاحتمال.

وكان النادي الملكي، يفكر في ضم لاعب شاب على سبيل الإعارة، مثل أنطونيو سيلفا أو جونسالو إيناسيو أو ليني يورو كخيارات محتملة للتعاقد معها، لكن جميعها باهظة الثمن.