ريال مدريد يرتجف .. مرشح كتالوني لخلافة بوتر قبل موقعة دوري الأبطال

أنباء غير سعيدة للعملاق الإسباني

أصبح المدرب الإسباني لويس إنريكي، هو المرشح الأول من أجل قيادة تشيلسي، خلفًا لجراهام بوتر الذي تمت إقالته من تدريب الفريق.

تشيلسي قرر التخلي عن خدمات المدرب الإنجليزي يوم الأحد الماضي، بسبب النتائج المتخبطة للفريق بالدوري الإنجليزي، وابتعاده بشكل كبير عن مراكز القمة.

صحيفة "as" الإسبانية، كشفت عن قيام تشيلسي بفتح خطوط اتصال مع إنريكي من أجل تدريب الفريق اللندني، مع الاعتماد على إيفان دي لا بينيا لاعب برشلونة وإسبانيول السابق كوسيط.

وأشارت إلى أنه لو نجحت المفاوضات خلال الساعات القليلة القادمة بقيادة مالك النادي تود بولي، سيتم الإعلان عن إنريكي كمدرب لتشيلسي قبل اللعب ضد ريال مدريد بربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وهو الأمر الذي قد يسبب بعض المخاوف للنادي الإسباني، بسبب العداوة التي تجمعه بإنريكي، وخبرته أمام الفرق الإسبانية من خلال عمله مع برشلونة.

الأسماء البديلة التي ظهرت في حالة الفشل بمفاوضات إنريكي كانت روبيرتو دي زيربي مدرب برايتون وماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام وباريس سان جيرمان السابق ويوليان ناجلسمان المقال من تدريب بايرن ميونخ.

ويلعب تشيلسي أمام ريال يوم الأربعاء 12 أبريل الجاري على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب ربع النهائي، قبل خوض لقاء الإياب يوم 18 من نفس الشهر على ملعب ستامفورد بريدج.