ريال مدريد يخوض منافسة شرسة مع باريس وليفربول لخطف مرشح زيدان

بيريز استفسر من زيزو.. وجاء الرد

يستهدف ريال مدريد التعاقد مع أحد المواهب المميزة، خلال الصيف المقبل، من أجل تعزيز خط الدفاع، لكنه يواجه منافسة شرسة من باريس سان جيرمان وليفربول.

وكان فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، قد استفسر من الفرنسي زين الدين زيدان أسطورة الميرنجي، عن مدافع ليل ليني يورو، ورد زيزو بشكل إيجابي عن اللاعب، ورشحه لتمثيل النادي الملكي.

وقالت قناة "تيليفوت" الفرنسية، إن "سان جيرمان وريال مدريد وليفربول يرغبون في التعاقد مع ليني يورو".

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وأضافت: "المفاوضات على هذه الصفقة قد تكون أكبر عملية بيع في التاريخ لمدافع من الدوري الفرنسي، وفقًا لمصادر مقربة من اللاعب".

وختمت: "يرغب أتلتيكو مدريد أيضًا في التوقيع مع اللاعب، لكن يبدو أن الريال هو الأقرب من غريمه".