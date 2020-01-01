ريال مدريد يخوض حربًا مع كبار أوروبا من أجل خليفة راموس

حرب مشتعلة..

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة ريال مدريد قد استقرت على اسم المدافع الذي سيخلف القائد سيرخيو راموس حال عدم التوصل إلى اتفاق مع القائد على التجديد.

وينتهي عقد راموس بنهاية هذا الموسم، ولا تزال المفاوضات جارية بين الإدارة واللاعب من أجل التمديد مع وجود بعض العقبات بسبب مطالب الراتب ومدة العقد الجديد.

وبحسب ما أشارت له صحيفة "آس" فإن إدارة الريال تراقب وضع دافيد ألابا، مدافع بايرن ميونخ، باعتبار ما يمكن أن يوفره خلفًا لراموس، إلى جانب قدرته على اللعب كظهير أيسر.

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عقد ألابا مع البافاري ينتهي بنهاية هذا الموسم، وقد أعلن النادي واللاعب عدم توصلهما إلى اتفاق بشأن التجديد، ما يجعل رحيل النمساوي مسألة وقت ليس إلا وبصورة مجانية أو بمبلغ رمزي في يناير.

مهمة الريال من أجل ألابا ستكون صعبة لسببين، الأول يتعلق بالراتب، فسببب تعثر مفاوضات اللاعب وبايرن كانت مطالبه المرتفعة جدًا من الناحية المادية، إذ أراد الحصول على 12 مليون يورو سنويًا.

هذا المبلغ يبدو أيضًا من الصعب توفيره في ريال مدريد، لكن يبقى أمر التفاوض مطروحًا، والأمر برمته سيتوقف على ما سيحدث لراموس خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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أما الصعوبة الثانية فتكمن في أن ألابا محط اهتمام عدد كبير من الأندية الأوروبية في مقدمتها الغريم برشلونة، إلى جانب مانشستر يونايتد الذي يبدو أنه سيضغط كثيرًا لضمه الصيف المقبل.

يونايتد كان يخطط في البداية إلى التعاقد مع دايوت أوباميكانو، ولكن نظرًا لتجديد عقده مع لايبزيج، فالأنظار كلها الآن تتجه نحو ألابا، في الوقت الذي تؤكد فيه الصحافة أن التواصل قد تم بين مسؤولي المانيو ووكيل اللاعب.

مانشستر سيتي أيضًا استفسر عن إمكانية التعاقد مع ألابا لا سيما وأن علاقة طيبة تجمع اللاعب بالمدرب بيب جوارديولا، لذلك فيمكن القول أن ريال مدريد يواجه "حربًا" من أجل النمساوي إن قرر ضمه.